تراند اليوم : شاهد: غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة رفح بجنوب غزة.. وسقوط قتلى ومصابين

صحيفة الخليج 365: شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة الاثنين، وسط سماع دوي انفجارات هائلة في مختلف مناطق المدينة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن ارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي المكثف على رفح إلى أكثر من 100 قتيل وإصابة المئات.

وتركزت الغارات على غرب المدينة وفي المناطق المتاخمة لمدينة خان يونس، الذي أحكم الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها، كما استهدفت الغارات منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر والمعروف بـ"محور فيلادلفيا".

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه نفذ ضربات على أهداف "إرهابية" في منطقة الشابورة في رفح بجنوب قطاع غزة، وإن "الهجمات انتهت".