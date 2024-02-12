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ولي العهد يعزي ملك البحرين إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له ضابط من قوة دفاع البحرين

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محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده.

وقال ولي العهد: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده، وإنني أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي، لأبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسرة الشهيد أحر التعازي والمواساة إنه سميع مجيب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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