خادم الحرمين يعزي رئيس الإمارات إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له عددٌ من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية

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محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له عددٌ من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، وما نتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له عددٌ من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، وما نتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسر الشهداء ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوءٍ ومكروهٍ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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