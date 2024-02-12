ولي العهد يعزي رئيس الإمارات إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له عددٌ من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية

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محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له عددٌ من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، وما نتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين.

وقال سمو ولي العهد: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرَّض له عددٌ من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، وما نتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي، لأبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق ولأسر الشهداء أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

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