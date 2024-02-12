تراند اليوم : استغرق 45 دقيقة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو بشأن العملية العسكرية في رفح 

صحيفة الخليج 365: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحاجة إلى خطة "موثوقة" لضمان سلامة المدنيين في العملية التي أعلنت إسرائيل عزمها إطلاقها في رفح، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي استغرق 45 دقيقة.

وقال بايدن لنتنياهو، إنه لا ينبغي للجيش الإسرائيلي المضي قدمًا في العملية العسكرية في رفح "بدون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ" لضمان سلامة المدنيين، وفق بيان للبيت الأبيض.

وشدد بايدن، في الاتصال الهاتفي مع نتنياهو، على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وقبل اتصالهما، انتقد نتنياهو تصريحات الرئيس الأمريكي، قال فيها إن ملاحقة إسرائيل لحركة حماس غزة "تجاوزت السقف".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مقابلة مع شبكة ABC News: "أقدر دعم بايدن لإسرائيل منذ بداية الحرب، ولا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده بذلك".