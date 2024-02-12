تراند اليوم : شاهد.. أول صورة للأسيرين الإسرائيليين المحررين في عملية رفح

صحيفة الخليج 365: نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أول صورة للأسيرين الإسرائيليين المحررين في رفح.

وقال عبر حسابه في منصة X، أن القوات الإسرائيلية نفّذت الليلة الماضية عملية استطاعت خلالها استرجاع أسيرين كانت احتجزتهما حركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت.

وأضاف أن الحركة احتجزت الأسيرين في رفح، وهما لويس هر، البالغ من العمر 70 عاماً، وفرناندو مرمان 60 عاماً.

وتابع أن القوات الإسرائيلية وصلت بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت العملية داخل مبنى، حيث تم احتجاز الأسيرين في الطابق الثاني، فيما درات اشتباكات عنيفة أثناء العملية.