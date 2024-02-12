انت الان تتابع رفع أكثر من 4880 مترًا مكعبًا من مياه الأمطار في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 6:29 صباحاً

رفعت أمانة محافظة حفر الباطن، أكثر من 4880 مترًا مكعبًا من تجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية؛ وذلك بمشاركة أكثر من 1362 فردًا، و122 آلية. وأكدت الأمانة جاهزيتها، وتسخير كامل إمكانياتها لمواجهة الآثار المترتبة على الحالات المطرية، وحرصها على إزالة كل المعوقات، والتجمعات المائية التي تعيق سير وحركة المواطنين. ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع التعليمات والالتزام بالإرشادات، وتقديم البلاغات؛ بما يسهم في إنجاح عمل الفِرَق التابعة لأمانة حفر الباطن.

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