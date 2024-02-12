تراند اليوم : مصر للطيران تكشف حقيقة حجز تذاكرها بالدولار

صحيفة الخليج 365: نفت شركة "مصر للطيران" الأنباء التي تفيد حجز تذاكرها بالدولار بدلاً من الجنيه المصري.

الحجز بالدولار

يأتي ذلك إثر تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لفتاة تدعى سارة تشكو من تعثر حصولها على تذكرة سفر على خطوط الشركة الوطنية المصرية بسبب رغبة الأخيرة في حجز التذكرة بالعملة الصعبة وهي الدولار.

وأضافت الفتاة التي يتابعها مئات الآلاف على انستغرام وتيك توك أنها واجهت تعنتاَ آخر من البنك حيث رفض مسؤوله منحها الدولارات المطلوبة لحجز تذكرتها.

صعوبة العملة

وأثار الفيديو حالة من الصخب والجدل والتساؤلات حول سبب إصرار الشركة المصرية على حجز التذاكر بالدولار رغم علمها بصعوبة الحصول عليه من المصارف في الفترة الأخيرة.

إلا أن الشركة ردت سريعاً وأصدرت بياناً مساء أمس الأحد كشفت فيه الحقيقة. وذكرت بأنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني في البلاد، التي تنص على إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر إلى الوجهات الخارجية بالعملة المحلية أي الجنيه المصري.