سيول وبرد وانعدام للرؤية بعسير والباحة

هطلت، الاحد، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم والحدود الشمالية، كما انخفضت درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الباحة في جريان الأودية والشعاب، واجتاحت السيول الشوارع والميادين، وأربكت الحركة المرورية، وتوقفت ببعض المواقع.

بينما اجتاحت موجة ضبابية كثيفة مناطق متفرقة أوقعت عددًا من الحوادث، فيما أغلق المرور عقبة الباحة المؤدية الى محافظة المخواة لعدة ساعات بعد سقوط الصخور والأتربة واجتياح السيول لبعض المواقع، كما علقت الدراسة في جميع القطاعات التعليمية.

وسجّلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ كميات هطول الأمطار بـ(30.9) ملم في مطار رفحاء، و(28.7) في مدينة رفحاء، وذلك ضمن 8 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.

كميات للأمطار بالـ«ملم»

الرياض

22.0

الحُريق - شقراء

18.5

مكة المكرمة

6.6

شري- بريدة

19.0

الشرقية

9.0

عسير

8.4

الباحة

29.4