شكرا لمتابعة خبر عن محامية تحذر النساء من رفع قضايا معينة لكون نسبة خسارتها كبيرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت المحامية ريم بنت إبراهيم النساء من رفع قضايا معينة، وذلك لأن نسبة خسارتها تتجاوز الـ 70%، وهي قضايا عفش الزوجية، وإثبات الطلاق.

وأوضحت إبراهيم أنه بالنسبة لقضية إثبات الطلاق فإنه يجب على المرأة أن يتواجد معها دليل رقمي، حتى يتم الحكم لها في القضية، بمعنى أن يكون الطلاق تم من خلال رسالة صوتية، أو محادثة بين الزوجين، وأقر فيها الطلاق.

وتابعت أنه بالنسبة لقضايا عفش الزوجية، فيكون من الصعب حصر الفتاة لأغراضها، مما يجعل نسبة خسارتها 100% على حد قولها.

وتحظى ريم بشهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومعروفة بخبرتها الكبيرة في مجال القانون، وتقديمها لاستشارات قانونية، كما أنها تعمل من خلال مقاطعها بتوعية متابعيها ببعض القضايا المهمة.