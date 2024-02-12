تراند اليوم : تعرف على النظام الغذائي الأطلسي للقضاء على الدهون وتحسين الكوليسترول

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة حديثة عن الفوائد التي يحققها النظام الغذائي الأطلسي، ومنها تخفيف دهون البطن وتحسين مستويات "الكوليسترول الجيد".

ويركز هذا النظام على الأطعمة الموسمية والمحلية الطازجة والمعالجة بالحد الأدنى، مثل "الخضار، الفواكه، الأسماك، زيت الزيتون".

ويتكون هذا النظام من الكثير من الأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والفاصوليا وزيت الزيتون والفواكه المجففة خاصة الكستناء، والحليب والجبن، وتناول كميات معتدلة من اللحوم.

وقال الباحثون وفقا للتجارب التي أجروها على عدد من الأشخاص، إن النظام الغذائي الأطلسي لم يكن له تأثير كبير على ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أو ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم أثناء عدم تناول الطعام.

وأوضح الباحثون، أن النظام الغذائي الأطلسي، أدى إلى تحسين محيط الخصر ومستويات الكوليسترول الجيد، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.