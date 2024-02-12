تراند اليوم : أحلام تعلق على سؤال مذيع للأمير عبد الرحمن بن مساعد: "هل توافق على عمل بناتك في مجال الفن"

صحيفة الخليج 365: علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على سؤال مقدم بودكاست احكي مالك، للأمير عبدالرحمن بن مساعد، خلال حلوله ضيفًا على البرنامج: "هل توافق على عمل بناتك في مجال الفن".

ورد الأمير: أرفض دخول بناتي مجال التمثيل قولًا واحدًا، لأني أشوف بناتي في نهاية الأمر، جدهم الملك عبدالعزيز، أفضل أني أشوفهم في مجال المحاماة ومجالات أخرى في الحياة ممكن ينجحون فيها".

ومن جانبها قالت أحلام عبر حسابها على منصة X: "لكل مقامٍ مقال يا أستاذ، مع احترامي للمذيع السؤال أصلاً خطاء، أنت تسأل صاحب سمو ملكي، وجده الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه المؤسس، وبناته صاحبات سمو ملكي أميرات من الدرجة الرفيعة".

وتابعت: "يعني قول لسمو الأمير، تبي تشوفهم وزيرات، أو سفيرات بس بصراحه برد كبدي سمو الأمير، عاد كلش ولا بناتنا، وشكراً".