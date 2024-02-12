تراند اليوم : "بنافسكم ياشباب".. شاهد: مواطن "مسن" يركض ويتسلق الصخور ويثير تفاعلا واسعا

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ل "مواطن مسن" يركض ويتسلق الصخور في همة ونشاط.

وأظهر الفيديو المسن وهو يركض ويصعد فوق صخرة ثم عاد مرة أخرى لنفس المكان الذي انطلق منه، وعلق قائلا: " بنافسكم يا شباب".

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق صانع المحتوى فيصل بن حثلين قائلا: ياترا وش سر النشاط في كبار السن في الجنوب عكس باقي المناطق لازم نعرف حياتهم اليومية وبرنامجهم الغذائي".

وأضافت مغردة: "ما يحبون أكل المطاعم ويركزون على البر السمن والعسل واللحوم الطازجة والخضروات الطازجة ويستخدمون الدخن وهو من أفضل أنواع الحبوب والسمن والحليب واللبن من حلالهم ويصحون قبل الفجر وينامون بعد صلاة العشاء".