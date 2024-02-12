شكرا لمتابعة خبر عن الجديع يوضح متى يحق للمريض الاتصال على المستشفى وطلب إعادة كتابة الوصفة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساندة، الدكتور أحمد الجديع، متى يحق للمريض الاتصال على المستشفى وطلب إعادة كتابة الوصفة في هذه الحالة.

وقال الدكتور أحمد الجديع، عبر برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه إذا تم صرف 3 شهور للمريض واستخدم شهرًا وتبقى شهرين ثم ضاعت الكميات أو تلفت يقوم بالاتصال على طبيبه المعالج ويطلب منه وصفة جديدة.

وأشار إلى أن طالب خدمة البريد الدوائي لا يحتاج إطلاقا للتواصل مع البريد السعودي “سبل”، مضيفًا أن خدمة البريد الدوائي تأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتطوير الرعاية الصحية ورفع العمر الافتراضي للمواطن إلى 80 عامًا.