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القحطاني : أجواء ربيعية في شهر رمضان

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الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنه لا صحة لما يتداول عن استمرار الموجة القطبية الباردة الجافة حتى نهاية الشهر الكريم.

وأوضح القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن العد التنازلي بدأ لنهاية فصل الشتاء بنهاية شهر فبراير أرصاديا.

وأضاف القحطاني أن شهر رمضان سيحل في فصل الربيع الذي يتميز بالدفء النسبي، والبرودة مساءً على المناطق الشمالية، نافيًا صحة ما يتم تداوله عن استمرار الموجة القطبية الباردة الجافة حتى نهاية الشهر الكريم.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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