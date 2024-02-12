توقيع مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"هيئة تطوير المدينة" للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 12:36 مساءً

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة؛ بهدف مشاركة الخبرات فيما يخص الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالبيانات والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي. ومثّل "سدايا" في التوقيع الرئيس التنفيذي لمركز التميز للمدن الذكية الدكتور سطام بن مبارك السبيعي، ومن قبل الهيئة المدير التنفيذي للبيانات والابتكار المهندس عبدالرحمن بن حسن إبراهيم. جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة الذي يقام بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار "حياة أجود". وشملت المذكرة بحث سبل التعاون في تقديم الخدمات التقنية ذوات الصلة بمجال عمل سدايا والهيئة، وتبادل المعرفة والاستشارات الفنية والتقنية في المجالات المشتركة ودعم الأنشطة البحثية بين الطرفين، فضلًا عن بحث سبل التعاون في تطوير قدرات الموارد البشرية بغرض تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك.

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