دوريات المجاهدين بجازان تضبط 6 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 12:51 مساءً

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان (6) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات. وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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