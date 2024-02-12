تراند اليوم : "حبنا بدأ بنظرات".. شاهد: فنان مصري في عمر الـ 69 يتزوج من فتاة شابة ويثير الجدل

صحيفة الخليج 365: نشر الفنان المصري محمود عامر البالغ من العمر 69 عاما مقطع فيديو لحفل زواجه من فتاة تصغره في العمر .

وأرفق الفيديو بتعليق: "الحمدلله والشكر لله.. تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فراج".

وقال الفنان محمود عامر، أن بداية حبه لزوجته بدأت بنظرات، وتابع: "كلامنا كله كان بالعيون، والحب سلوك وأفعال مش مجرد كلام بيتقال".

وأضاف: "مش شايف السن عائق لأن ربنا أنعم عليا بنعمة الصحة ولسه واقف على رجليا".

وأثار زواج الفنان حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث حرص بعضهم على تهنئته فيما تهكم البعض الآخر بسبب فارق العمر.