تراند اليوم : "حبنا بدأ بنظرات".. شاهد: فنان مصري في عمر الـ 69 يتزوج من فتاة شابة ويثير الجدل

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صحيفة الخليج 365: نشر الفنان المصري محمود عامر البالغ من العمر 69 عاما مقطع فيديو لحفل زواجه من فتاة تصغره في العمر .
وأرفق الفيديو بتعليق: "الحمدلله والشكر لله.. تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فراج".
وقال الفنان محمود عامر، أن بداية حبه لزوجته بدأت بنظرات، وتابع: "كلامنا كله كان بالعيون، والحب سلوك وأفعال مش مجرد كلام بيتقال".
وأضاف: "مش شايف السن عائق لأن ربنا أنعم عليا بنعمة الصحة ولسه واقف على رجليا".
وأثار زواج الفنان حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث حرص بعضهم على تهنئته فيما تهكم البعض الآخر بسبب فارق العمر.
ورد الفنان على مهاجمي زواجه، قائلا، أنه لم يرتكب فعلا فاحشا، وإنما تزوج بشكل قانوني شرعي، معتبرا أن المهاجمين في حاجة إلى العلاج.