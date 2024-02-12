في حين يستمر التوقع بتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض والحدود الشمالية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وزخات من البَرَد بالجنوب والشرقية ورياح نشطة على مكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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