شكرا لمتابعة خبر عن لبنانية تروي موقف نبيل من معلم تجاه ابنها ليساعده على الاحتفال بيوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت أم لبنانية عن موقف نبيل من معلم مع ابنها في أول أيام العودة للدراسة بالمملكة.

وأوضحت الأم أن ابنها كان حزينًا لأنها لم تتمكن من ضبط شماغه بشكل صحيح للاحتفال بيوم التأسيس.

وقالت أن المعلم لاحظ حزن ابنها، وتدخل لضبط شماغه له ولن يتركه يدخل وهم حزين وساعده على الاحتفال مع زملائه.

وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أعربوا عن سعادتهم بتصرف المعلم ونبله تجاه الطفل، حيث علّقت أحدهم قائلة:” قدرٌ لكم أن تخلقون عُظماء من بلدٍ عظيم .”