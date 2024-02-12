تراند اليوم : شاهد.. رحال سعودي يوثق لقاءه بأفراد قبيلة إفريقية يسيرون باستخدام العصا

صحيفة الخليج 365: وثق الرحالة السعودي محمد الميموني عبر حسابه على "تيك توك"، لحظة لقائه بقبيلة إفريقية، يعتمد أفرادها السير على العصا في أغلب تحركاتهم اليومية .

ورصد المقطع أفراد القبيلة من الرجال وقد صبغوا وجوههم وأجسادهم بصبغة بيضاء ووقفوا يستعرضون مهاراتهم في السير على العصا.

وقال الرحال: "هذه قبيلة بنا.. أفرادها يُجيدون التحرك باستخدام العصا".

ورصد المقطع لحظة صعود طفل صغير على العصا والسير باستخدامه باحترافية.

وعلق الميموني: "يستخدمون تلك الطريقة لرؤية المواشي في الغابة".