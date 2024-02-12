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تراند اليوم : بالفيديو.. "خالد الشثري" يكشف حجم الخسارة التي تعرض لها خلال انهيار سوق الأسهم عام 2006 ..ويوضح الفئة التي ربحت من الأزمة

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صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال خالد الشثري، حجم الخسارة التي تعرض لها، خلال سقوط سوق الأسهم في عام 2006 .

وقال خلال ظهوره في بودكاست فنجان: "الذين ربحوا من أزمة الأسهم السعودية في 2006 هم الذين نزل عليهم الوحي قبل قرارات هيئة السوق المالية وباعوا الأسهم".

وأضاف الشثري: "أعلنها للمرة الـ 20، هناك أشخاص بلغوا بالقرارات، وطلعوا من السوق بالكامل، وهؤلاء الذين ربحوا".

واختتم رجل الأعمال تصريحاته: "خسارتي بلغت مليار و200 مليون ريال، ورفضت أن أبيع ولو سهم واحد".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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