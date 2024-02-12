تراند اليوم : بالفيديو.. "خالد الشثري" يكشف حجم الخسارة التي تعرض لها خلال انهيار سوق الأسهم عام 2006 ..ويوضح الفئة التي ربحت من الأزمة

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال خالد الشثري، حجم الخسارة التي تعرض لها، خلال سقوط سوق الأسهم السعودية في عام 2006 .

وقال خلال ظهوره في بودكاست فنجان: "الذين ربحوا من أزمة الأسهم السعودية في 2006 هم الذين نزل عليهم الوحي قبل قرارات هيئة السوق المالية وباعوا الأسهم".

وأضاف الشثري: "أعلنها للمرة الـ 20، هناك أشخاص بلغوا بالقرارات، وطلعوا من السوق بالكامل، وهؤلاء الذين ربحوا".

واختتم رجل الأعمال تصريحاته: "خسارتي بلغت مليار و200 مليون ريال، ورفضت أن أبيع ولو سهم واحد".