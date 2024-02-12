تراند اليوم : لماذا قررت المملكة الحفاظ على طاقتها القصوى من النفط؟.. بالفيديو: وزير "الطاقة" يجيب

صحيفة الخليج 365: رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، على سؤال بشأن سبب قرار المملكة بالحفاظ على طاقتها القصوى من النفط.

وقال الأمير خلال المؤتمر الدولي لتقنية البترول: "أننا قد أجلنا هذا الاستثمار ببساطة لأننا في مرحلة "انتقال"، والانتقال يعني أن حتى شركتنا النفطية التي كانت شركة نفط.. شركة هيدروكربونات، والآن تتحول إلى شركة طاقة لديها الكثير من الاستثمارات لتقوم بها ، لديها الغاز والنفط، ولديها الكثير من الاستثمارات لتقوم بها، وسيكون لديها حتى الطاقة الجيو حرارية قريبا جدا والبتروكيماويات وهو ما نرغب حقا في استثمار الكثير من المال فيه وسنتجه إلى الكيماويات والطاقة المتجددة بالطبع".

واختتم قائلا: "نحن سنكون كما قلنا طوال الوقت مصدرا للطاقة بكافة أنواعها وستشارك أرامكو في العديد من هذه الأمور".