تراند اليوم : بالفيديو.. قصة مدينة أمريكية يسكنها شخص واحد بعدما تركها جميع سكانها

صحيفة الخليج 365 : عرضت قناة الإخبارية، تقريرا عن مدينة أمريكية يسكنها شخص واحد.

وقالت مقدمة برنامج تدري، إن المدينة هي بافورد الأمريكية، التي تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع ويتجاوز عدد سكانها الألفين.

وأضافت: "بعد قرار هيئة سكك الحديد بعدم استعمال المحطة التي تمر بالمدينة رحل السكان باستثناء شخص واحد اسمه سامونز".

وأشارت إلى أن الرجل وصل للمدينة عام 1980 مع عائلته وبعد وفاة زوجته ومغادرة ابنه بقى وحيدا هناك، وملكية المدينة صارت له بعدما عرض أملاكه عام 2012 في مزاد.