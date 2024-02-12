تراند اليوم : هل اللجان والتحكيم ساعدا ‎الهلال في تحقيق بطولاته؟.. بالفيديو: "الهريفي" يرد

صحيفة الخليج 365: رد لاعب النصر السابق فهد الهريفي، على سؤال كان نصه: " هل اللجان والتحكيم ساعدا الهلال في تحقيق بطولاته؟".

وقال الهريفي خلال مداخلة له مع برنامج العربية fm: "الهلال قوي لكن يزداد قوة في بعض الأحيان".

وأضاف: "الوسط الرياضي المتعصب عندما يشاهد اللجان في الاتحاد والمناصب في هيئة الرياضة أكثرهم هلاليين لأن الهلاليين لديهم كوادر ويعطون الخبرات ل "نجومهم"، ويعطوهم أدوارهم في النادي".

وتابع: "النصراويين لا يشاركون إلا الضعفاء فلا يستطيع النصر منافسة الآخرين، لأن إذا طلع أحد في الإعلام يطلع الضعيف وإذا حط في المناصب يحط الضعيف مشكلتهم في الاختيار".