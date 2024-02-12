تراند اليوم : بالفيديو .. مختص يكشف مفاجأة بشأن الشموع المستخدمة في المنازل

صحيفة الخليج 365: حذر مختص من استخدام الشموع وخاصة المعطرة، في المنازل مشيرا إلى أنها تحتوي على مواد مسرطنة.

وأضاف: إذا كنت من محبي استخدام الشموع في البيت انتبه لهذا الكلام للخطير، قديما كان الشمع يصنع من شمع النحل الطبيعي فما يخرج من عوادم احتراقها لا يضر.

وتابع: الآن تصنع الشموع من مادة البارافين وهي مادة بترولية وعند احتراقها تطلق الألكان والألكين وكذلك البنزين وجميعها مواد خطيرة جدا على الصحة ومسرطنة وتسبب مشاكل في التنفس ، والأخطر استخدام الشموع المعطرة التي تحتوي على مادة الفثيليت التي تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم وأهمها هرمون الإستروجين الهرمون الأساسي لدى النساء.