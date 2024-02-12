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تراند اليوم : بالفيديو .. مختص يكشف مفاجأة بشأن الشموع المستخدمة في المنازل

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صحيفة الخليج 365: حذر مختص من استخدام الشموع وخاصة المعطرة، في المنازل مشيرا إلى أنها تحتوي على مواد مسرطنة.

وأضاف: إذا كنت من محبي استخدام الشموع في البيت انتبه لهذا الكلام للخطير، قديما كان الشمع يصنع من شمع النحل الطبيعي فما يخرج من عوادم احتراقها لا يضر.

وتابع: الآن تصنع الشموع من مادة البارافين وهي مادة بترولية وعند احتراقها تطلق الألكان والألكين وكذلك البنزين وجميعها مواد خطيرة جدا على الصحة ومسرطنة وتسبب مشاكل في التنفس ، والأخطر استخدام الشموع المعطرة التي تحتوي على مادة الفثيليت التي تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم وأهمها هرمون الإستروجين الهرمون الأساسي لدى النساء.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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