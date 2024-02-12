الدفاع المدني يحذر من عبث الأطفال بوسائل التدفئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المديرية العامة للدفاع المدني لاتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المديرية العامة ضرورة منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بوسائل التدفئة، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو عند النوم، وتجنب استخدامها لتسخين الطعام والمشروبات، وتوصيلها بالقابس الجداري مباشرة.

من جهتها أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول على وجود العديد من الأضرار والمخاطر المحتملة من استخدام وسائل التدفئة المنزلية بما فيها مدافئ الغاز والكهرباء وأنظمة التدفئة المركزية وأجهزة تكييف الهواء، ولذلك ينبغي على جميع الأشخاص العناية بجميع الوسائل والإرشادات التي تضمن عدم التعرض إلى هذه المخاطر والمحافظة على سلامة الأبناء وأفراد العائلة داخل المنزل.

وأوضحت أن من أبرز المخاطر المحتملة عند استخدام وسائل التدفئة المنزلية المختلفة هو التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات التي تنتج عن عملية الاحتراق عند استخدام المدفأة، وهو غاز عديم اللون والرائحة يؤدي إلى غياب الوعي والوفاة في بعض الأحيان.

وشددت على وجوب انتباه مرضى السكري من المدفأة، حيث أن البعض منهم يصاب بحروق في القدم بسبب درجة الحرارة المرتفعة، إضافة إلى ضعف الإحساس لديهم ولا يمكن إدراك خطورة الإصابة إلا بعد تفاقمها مما قد يؤدي للقدم السكرية البتر.

نصائح الدفاع المدني:

منع اقتراب الأطفال من وسائل التدفئة.

إطفاء المدفأة عند الخروج أو عند النوم.

تجنب استخدامها لتسخين الطعام.

توصيلها بالقابس الجداري مباشرة.

أبرز المخاطر المحتملة: