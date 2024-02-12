الشورى يوافق على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي (فرص).

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية.

كما أصدر عددا من القرارات بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة تتعلق ببعض المجالات.

كما وافق الشورى على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المشروع.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية مالي في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في المملكة وفي جمهورية مقدونيا الشمالية بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.

ووافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومتي المملكة ودولة قطر للتعاون في مجالي الرياضة والشباب، وبين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال السياحة.