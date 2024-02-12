180 عملية مراجعة لتغطية الطرق بوسائل السلامة

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وأوضحت هيئة الطرق في بيانها أن الإدارة العامة للجودة والبيئة بالمركز، قامت بـ180 جولة تفتيشية تضمنت 68 مشروعا لتقييم عناصر الجودة التي تشمل مختبرات المشاريع وأعمال السلامة والأعمال المنفذة ومعدات أساليب التنفيذ والوحدات الإنتاجية ومصادر المواد، كما تضمنت 40 مصنعا، شملت خطط ضبط الجودة والمختبرات ووسائل التخزين ونظام الخلط والمعالجة والكوادر الفنية.
وأضافت الهيئة أن عدد الخلطات التي خضعت للمراجعة والاعتماد بلغ 67 خلطة تنوعت بين الخلطات الإسمنتية والخرسانية وأساس الحصى، إضافة إلى مراجعة واعتماد 14 مادة مستخدمة في مشاريع الطرق في مختلف المناطق للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وشملت المواد لاصقة وعوامل السلامة، وكذلك مراجعة واعتماد منتجات المصانع التي تشمل المواد البترولية والخرسانية والمنتجات الحديدية ومحسنات البيتومين وعوامل السلامة.
أهداف المركز:
- تعزيز مفهوم الجودة الشاملة.
- تحسين أساليب ضبط ومراقبة الجودة.
- توفير بيئة بحثية مناسبة لتطوير البنية التحتية.
- معالجة المشاكل التي تطرأ وإيجاد الحلول.
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