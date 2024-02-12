معالجة 911 بلاغا في التشوه البصري بحائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي 911 بلاغا في التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري في ‏المنطقة ‏ومحافظاتها، وذلك ضمن أعمالها الميدانية من خلال فرقها المخصصة لرصد الملاحظات ومعالجتها، أو إضافة إلى ما يردها من ملحوظات عبر حملة صور وأرسل عبر برنامج «بلدي».

وبينت أن أعمال معالجة التشوهات البصرية شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري ‏من خلال معالجة 403 مواقع في صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة 169 من أعمدة الإنارة، إلى جانب معالجة 41 موقعا لصيانة الحدائق والمتنزهات، و7 بلاغات للمياه والمستنقعات، ونظافة 258 من الأماكن العامة، ومعالجة 13 موقعا للحيوانات والحشرات، وكذلك رفع 24 سيارة تالفة، ليتم إنجاز ما نسبته 99 من البلاغات، ويحقق رضا للمستفيدين تجاوز 90 %.

وأكدت الأمانة أنها تهدف إلى إنهاء العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.