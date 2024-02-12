استقطاب الاستثمارات الأمريكية في التعليم العام والجامعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاستقطاب الاستثمارات الأمريكية في التعليم العام والجامعي، وإنشاء فروع للمدارس والجامعات الأمريكية في المملكة، زار وزير التعليم يوسف البنيان والوفد المرافق له، عددا من المؤسسات التعليمية والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى عددا من المسؤولين والمستثمرين، إلى جانب اللقاءات الثنائية التي عقدها، كما تضمنت الزيارة إقامة الملتقى الاستثماري في مجال التعليم في المملكة، الذي عقد في إطار زيارة العاصمة «واشنطن».

يأتي ذلك ضمن برنامج الزيارة التي قام بها الوزير ووفد التعليم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التعاون العلمي والتعليمي والبحثي بين المؤسسات العلمية والتعليمية في البلدين، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مختلف المجالات التعليمية.

وبدأ البرنامج بزيارة لجامعة شيكاغو والالتقاء بقياداتها وعمداء الكليات ومناقشة خطط الجامعة للتعاون مع وزارة التعليم والجامعات السعودية في مجالات البحث والابتكار وإنشاء المدارس المستقلة لمرحلتي الطفولة المبكرة والتعليم العام.

وتضمنت زيارة «واشنطن» إقامة الملتقى الاستثماري في مجال التعليم في المملكة، الذي شهد حضور 150 مستثمرا وممثلا للجامعات والمؤسسات والشركات التعليمية والتقنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد هدف الملتقى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في مجال التعليم في المملكة، والإجابة عن استفسارات المستثمرين وتطلعاتهم للاستثمار في المملكة وافتتاح مكاتب إقليمية في مدينة الرياض، وإنشاء فروع للمدارس والجامعات الأمريكية في المملكة.

وناقش البنيان، في لقاء مماثل برئيس جامعة ولاية أريزونا، والرئيس التنفيذي لشركة سنتانا التعليمية المستجدات حيال خطة الجامعة لافتتاح جامعة في المملكة، والتي سبق استعراضها خلال زيارة الجامعة للمملكة، وزيارة وفد وزارة التعليم لجامعة ولاية أريزونا في وقت سابق، كما زار جامعة غالوديت المتخصصة في تعليم الطلاب ذوي الإعاقة السمعية.

والتقى وزير التعليم الطلاب المبتعثين في كل من مدينتي شيكاغو واشنطن العاصمة، حيث تحدث عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ومستهدفاته المستقبلية؛ مؤكدا دور المبتعثين في تقديم صورة مشرقة للمواطن السعودي وتعكس القيم الإنسانية والثقافية والاجتماعية للمملكة، وتبرز ما تمر به المملكة من تطورات في مختلف المجالات.