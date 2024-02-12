رصد 10 ثقوب زرقاء وكائنات نادرة في البحر الأحمر

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ووفرت الرحلة مخزونا فريدا من التنوع الحيوي بدءا من البكتيريا وحتى الحيتان، وقاعدة بيانات لحالة البيئات وبعض أنواع الكائنات المهمة لغرض حمايتها، ولتكون خط أساس يتم على أساسه إدارة المناطق البحرية بشكل مستدام.
ورصد الباحثون مجموعة تضم 10 ثقوب زرقاء تحتضن نظما بيئية فريدة، كما كشف تحليلات تسلسل الحمض النووي عن وجود أسماك القرش الأبيض الكبير للمرة الأولى في البحر الأحمر.
كما توصلوا إلى اكتشاف المداخن الحرارية النشطة التي تعود إلى آلاف السنين، وتشكل هياكل ميكروبية ضخمة شمال ضفاف فرسان، بما يؤكد وجود حياة بحرية فريدة هناك.
وأكد الباحثون أن أسماك القرش تصل إلى أعماق أكبر في المياه الدافئة للبحر الأحمر بدرجة حرارة دنيا تبلغ 21 درجة مئوية، وهو أعمق من أي مكان آخر.
ومن النتائج الملفتة في رحلة العقد: اكتشاف أن حيتان «البرايد» تتكاثر في البحر الأحمر، حيث تم رصدها مع صغارها بعد أن كان الاعتقاد أنها كائنات عابرة.
فيما لاحظ الباحثون سلوكا فريدا للدلافين، حيث تلجأ مع صغارها للثقوب الزرقاء للاحتماء من هجمات الأسماك والحيتان المفترسة.
وفي ظاهرة فريدة على مستوى العالم تم اكتشاف أن الحيوانات البحرية في قاع البحر الأحمر تفترس أسماك الطبقة العميقة أثناء هجرتها، وهو الأمر الذي لم يتم رصده في أي مكان بالعالم.
كما قام الباحثون بربط تسلسل الحمض النووي مع تقييمات أعمار رواسب قاع البحر الأحمر، لإعادة بناء تغيرات التنوع البيولوجي للأنواع منذ 1800 عام حتى اليوم، مما يوفر تقييما فريدا للتغيرات على مر الزمن.
ورصدت الرحلة أقوى الكائنات المرجانية العميقة على الإطلاق، الذي يتواجد تحت عمق يزيد على 1000 م، مع قدرة فريدة للبقاء لفترات طويلة بلا أكسجين وعند درجات حرارة تصل إلى 33 درجة مئوية.
وكان من نتائج الرحلة أن وضع الباحثون أول كتالوج لجينات الكائنات الدقيقة في البحر الأحمر.
أبرز الاكتشافات:
- 10 ثقوب زرقاء تحتضن نظما بيئية فريدة.
- وجود أسماك القرش الأبيض الكبير للمرة الأولى.
- مداخن حرارية نشطة تعود إلى آلاف السنين.
- مجتمع نشط من أسماك الطبقة العميقة.
- حيتان «البرايد» تتكاثر في البحر الأحمر.
- الدلافين تحتمي من هجمات الأسماك والحيتان.
- الحيوانات البحرية تفترس أسماك الطبقة العميقة.
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