دبلوم لتأهيل مرشدي التعافي بجامعة تبوك

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وأوضح عميد الكلية التطبيقية بالجامعة الدكتور منصور الغامدي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل مرشدين سعوديين لسد الفجوة لدى بعض الجهات بكوادر وطنية مؤهلة في هذا الجانب، مشيرا إلى إعداد خطة عمل محددة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار البرنامج، واعتماده من اللجان والمجالس المتخصصة، إذ تم تصميمه بواقع 37 ساعة معتمدة لتكون مدة الدراسة في البرنامج عاما واحدا (فصلان دراسيان)، إضافة إلى فصل تدريبي.
وبين أن عدد المقبولين للدراسة في البرنامج بلغ 44 دارسا من داخل المنطقة وخارجها، ومن جهات مختلفة.
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