دبلوم لتأهيل مرشدي التعافي بجامعة تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي، أمس، دبلوم «تأهيل مرشدي التعافي»، الذي يأتي ثمرة لاتفاقية التعاون المشتركة التي وقعتها الجامعة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، بحضور عضو مجلس الأمناء بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية نايف الراجحي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة موسى حدادي.

وأوضح عميد الكلية التطبيقية بالجامعة الدكتور منصور الغامدي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل مرشدين سعوديين لسد الفجوة لدى بعض الجهات بكوادر وطنية مؤهلة في هذا الجانب، مشيرا إلى إعداد خطة عمل محددة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار البرنامج، واعتماده من اللجان والمجالس المتخصصة، إذ تم تصميمه بواقع 37 ساعة معتمدة لتكون مدة الدراسة في البرنامج عاما واحدا (فصلان دراسيان)، إضافة إلى فصل تدريبي.

وبين أن عدد المقبولين للدراسة في البرنامج بلغ 44 دارسا من داخل المنطقة وخارجها، ومن جهات مختلفة.