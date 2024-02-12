إكساب 15 متدربة أساسيات تصاميم حياكة السدو

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وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى إكساب المتدربات أساسيات حياكة السدو، بتصاميم وزخارف تمنحهم تجربة ثقافية مختلفة، حيث اشتمل على مراحل عدة وهي: مرحلة التوجيه والإرشاد ومرحلة التدريب العملي ومرحلة التأهيل لسوق العمل، إضافة إلى مرحلة المتابعة والتطوير والتي تستمر لمدة 6 أشهر بعد انتهاء البرنامج التدريبي.
وتخلل هذه المراحل التدريب العلمي والعملي، من خلال دراسة التقنيات والتطبيقات الفنية للنسيج والتعرف على الأدوات المستخدمة، إضافة إلى طرق توظيف قطع السدو وأبرز النقوش المستخدمة في حياكة السدو، مع التركيز على نقوش السدو في المملكة، والاطلاع على تقنيات وأدوات حياكة السدو التقليدي.
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