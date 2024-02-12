الأول من نوعه.. برنامج للاستجابة السريعة لعلاج الجلطات الرئوية بفهد الطبية

أطلقت مدينة الملك فهد الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، برنامج فريق الاستجابة السريعة لعلاج الجلطات الرئوية (PERT)، وهو الأحدث من نوعه محلياً.

وأكدت المدينة الطبية، أن فريق الاستجابة السريعة للتجلط الرئوي يحسن نتائج المرضى من خلال تقليل معدلات الوفيات وتحسين جودة الرعاية الصحية، لكي يتلقى المرضى أحدث وأفضل العلاجات بسرعة فائقة، مما يقلل من مدة الإقامة للمريض في المستشفى.

يتكون الفريق من عدة أطباء مختصين، ويهدف إلى تسريع عملية صنع القرار وتطوير الخطط العلاجية للجلطات الرئوية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتاحة، بتخصص أطباء خثر الدم، و الصدرية، الأشعة التداخلية، القلب، وجراحي القلب والصدر، العناية المركزة، الطوارئ، حيث يتيح هذا التعدد في التخصصات تقييم شامل لحالة المريض وتصميم خطة علاج مخصصة لكل حالة.

وأضافت: خيارات العلاج المتاحة تتضمن استخدام مضادات التخثر ومسيلات الدم، ومذيبات الجلطات، والاشعة التداخلية الموجهة بالقسطرة لتذويب وشفط التجلطات، وإجراء الاستئصال الجراحي للجلطة إذا استدعى الأمر.

وكان فريق الإستجابة قد أجرى مؤخراً عملية إنقاذ حياة لمريض في عقده الخامس تعرض لجلطة رئوية حادة تسببت له بمضاعفات خطيرة ، وتمت العملية بنجاح وتحسنت حالته الصحية وإزالة جميع أجهزة التنفس الصناعي الداعمة لحالته الحرجة في وقت وجيز

يعتبر إطلاق فريق الاستجابة السريعة لعلاج الجلطات الرئوية تطوراً جديداً في رعاية المرضى المصابين بالتجلط الرئوي، ويعد خطوة مهمة في تحسين النتائج الصحية لهؤلاء المرضى.