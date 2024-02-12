الشورى يقر استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بلدي

أقر مجلس الشورى، اليوم، خلال جلسته العادية الـ19 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.

قانون النقل البحري الخليجي

كما أصدر الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات، بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة تتعلق بعدد من المجالات.

فقد وافق المجلس على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن المشروع.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة ومالي في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.

وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في مقدونيا الشمالية، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين المملكة ودولة قطر للتعاون في مجالي الرياضة والشباب، وبين المملكة والبرتغال للتعاون في مجال السياحة، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن المذكرتين.