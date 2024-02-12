تراند اليوم : بالفيديو.. معلمون كويتيون يروون تفاصيل الاعتداء عليهم بالضرب داخل المدرسة من قبل أشقاء طالب لسبب غريب

صحيفة الخليج 365: روى معلمون كويتيون تفاصيل اعتداء أشقاء طالب عليهم بالضرب داخل مدرسة في الكويت.

استدعاء ولي أمر طالب

وقال معلم إنه:" تم استدعاء ولي أمر الطالب بسبب الغياب ومشكلات يقوم بها حيث يقوم بتضييع وقت الحصة". حسب المجلس.

وأشار إلى أن الطالب أبلغ أشقائه بالحضور إلى المدرسة بدلا من والده.

بداية الاعتداء اللفظي

وتابع:"عندما حضر أشقاء الطالب ذهب إليهم مشرف الجناح، وتحدث معه أحد أشقاء الطالب بطريقة غير لائقة، قائلا:" أنت مدير، أنت وكيل"، وقال المشرف "لا"، فقال له شقيق الطالب :"انقلع هناك"، وتصادف ذلك مع وصول المدير، وقال لشقيق الطالب :" اتكلم عدل"، فسأله شقيق الطالب" من أنت"، فرد :"أنا المدير"، فقال له شقيق الطالب:"مدير على نفسك".

الاعتداء بالضرب

وأردف المعلم :" تطور الأمر واعتدى شقيق الطالب على المشرفين بالضرب".

وأضاف معلم آخر :"اعتدى إخوان الطالب على الهيئة التعليمية داخل المدرسة، وعندما ذهب المعلمين والإداريين إلى المستشفى لعمل تقارير طبية تم الاعتداء عليهم مرة أخرى، وهذا يدل على أن كرامة المعلم مسحت بها الأرض".

مواصلة الاعتداء داخل مستشفى

وقال معلم:" تم الاعتداء علي بالضرب، والوزارة ما راح تحمينا"، وأضاف معلم آخر:" نحن استعدينا ولي أمر الطالب فقط، وهذا أسلوب تربوي، ولكن عندما أتوا قاموا بالاعتداء علينا، وصار اعتداء لفظي وبدني". لافتا إلى أنهم واصلوا الاعتداء عليهم داخل المستشفى واستخدموا أدوات حادة.

استقالة

وقال معلم:" إذا الوزارة ما راح تجيب حقي سوف أتقدم باستقالتي"، وتابع معلم:" هذا لا يرضي الله ولا يرضي أحد".