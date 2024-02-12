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تراند اليوم : بالفيديو .. قصة العثور على مواطن وابنه بعدما فقدا في صحراء النفود

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صحيفة الخليج 365: كشف المواطن بندر الرومي تفاصيل إنقاذه بعدما ضل طريقه في صحراء النفود أثناء سيره بسيارته برفقة ابنه عبدالإله بعد أن سيطر عليهم اليأس وكادا يهلكان من الجوع والظمأ.

ووصف بندر حالته قبل العثور عليه بلحظات قائلا: استسلمت، وصار في براد خفيف، في ضو خفيف شفته، كان في واحد بسيارة تأثر بالحيل يقول لما أسمع إن في شخص ضايع بالنفود أمشي.

وتابع خلال لقائه في برنامج "لآخر نفس" : بعد ساعة وأنا جالس سمعت صوت سيارة، كان فريق إنجاد الله يجزاهم الخير، من الفرحة أبي أقع قدامهم فكرتهم راعي من الرعيان.

وكان بندر قلق على ابنه عبدالإله ويأمل أن يكون في السيارة لأن والده لم يرغب في أن يراه بهذه الحالة السيئة أو أن يشاهد لحظات موته.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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