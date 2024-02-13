تراند اليوم : بالفيديو .. الزعاق يكشف كيف تحدد مجريات المناخ ملبسنا ومأكلنا .. وعلاقة المأكولات بالمواسم

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في الطقس خالد الزعاق عن علاقة مجريات الحياة بالمناخ.

وقال الزعاق خلال فقرته في قناة العربية: حنا عايشين على المناخ فنحن لا نسكن ولا نأكل ولا نشرب ولا نلبس إلا على مجرياته، فمساكن أهالينا مرتبطة بتحركات الرياح وكواقع الشمس .

وتابع: أغلب أكلنا الصيفي للتبريد مثل البطيخ والحليب واللبن، وأكلنا الشتوي مبني على السمن والتمر والدقيق، إذا زودنا التمر طلع الحنيني، وإذا زودنا السمن طلع العريكة وإذا زودنا الدقيق طلع العصيدة.

وأضاف: عناصر أكلنا كله من ديارنا، ففي موسم سهيل يصير عندنا وفرة بالتمر، وفي موسم الحميمين يصير عندنا وفرة بالبر، وفي موسم العقارب يصير عندنا وفرة في السمن لذلك سميت بعقرب الدسم .