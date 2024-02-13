تراند اليوم : بالفيديو .. مواطن يكشف عن أصعب يوم في حياته وسبب طلاقه لزوجته التي يحبها

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن يٌدعى "أبوفهد" عن تسبب الحسد وأشخاص منافقين في طلاقه وفراقه عن زوجته التي أحبها ، ما أسفر عن مرضه بسبب الحزن ودخوله إلى المستشفى .

وقال أبوفهد في الفيديو : من أقوى المواقف التي مريت فيها ، بعدما تزوجت من إمرأة أعجبتني بأشهر قليلة دخل بيننا بعض الأشخاص الذين فرقونا .

وتابع: هؤلاء الأشخاص سمموا أفكارها وبرنامجها كله لخبطوها .. الله لا يوفقهم وين ما كانوا .

واستكمل: في الأخير طلقتها وكنت أحسب أن الطلاق والفرقة سهلة ، ولكن طلعت قوية ، ويومها أخذت 6 ساعات حتى أصل إلى البيت ، والعيشة أصبحت صعبة ، وذهبت إلى المستشفى وأخبروني " أنه في مشكلة في بطني من القهر " .

واستطرد: ظللت 10 أيام لا آكل ولا أشرب ، وأقول للناس أحذروا من الحسد والتدخل بين الزوج والزوجة يروحون العلاقة الزوجية .