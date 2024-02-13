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تراند اليوم : "انقلب الموتر 4 قلبات والوالدة اطلعت مع الدريشة" .. شاهد: محمد الدريم يروي تفاصيل الحادث الذي تعرض له أثناء عودته من عرس بوادي الدواسر

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صحيفة الخليج 365: روى الإعلامي ومشهور التواصل الاجتماعي محمد الدريم قصة الحادث الذي تعرض له أثناء عودته من وادي الدواسر برفقة عائلته.

وقال الدريم: هذا حادث مروري كنت معزوم في وادي الدواسر قبل كم سنة، وكان معي والدتي ومعنا بنات صغار، كنا راجعين الساعة 4 الفجر، وكان قدامي أخي على سيارة ومعه عائلة.

وتابع: قالت الوالدة خلينا نرقد، قلت لها لا عقب العرس نمشي لأني عندي ارتباط في اليوم التالي، وقلت لأمي ارقدي، والبنات اللي معي صغار ارقدوا.

وأضاف: طلع النهار والشمس في وجهي وغطني النوم وما قدرت وكنت أمشي على 170 كيلو متر، وأنا أعتبر هذا أكبر خطأ في حياتي لأن معي أغلى روح أمي.

وأردف: ما وعيت إلا والموتر بين جزيرتين اللي بين الطريق السريع أسمع ضرب الحجر في الموتر وأسمع أمي تقول اسحب فرامل ، انقلب الموتر تقريبا 4 قلبات وطارت أمي من الدريشة وكان في موتروجاي توفي 2 منهم، واللي معي سلموا والوالدة دخلت عناية مركزة 3 شهور، وأنا أسمع أمي تقول محمد شوفوا محمد وما أقدر أقوم لأن كان عندنا كسور، وبعدين أخلونا من الرياض، أمي كانت في الشميسي وأنا في الحرس الوطني.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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