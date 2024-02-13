تراند اليوم : "انقلب الموتر 4 قلبات والوالدة اطلعت مع الدريشة" .. شاهد: محمد الدريم يروي تفاصيل الحادث الذي تعرض له أثناء عودته من عرس بوادي الدواسر

صحيفة الخليج 365: روى الإعلامي ومشهور التواصل الاجتماعي محمد الدريم قصة الحادث الذي تعرض له أثناء عودته من وادي الدواسر برفقة عائلته.

وقال الدريم: هذا حادث مروري كنت معزوم في وادي الدواسر قبل كم سنة، وكان معي والدتي ومعنا بنات صغار، كنا راجعين الساعة 4 الفجر، وكان قدامي أخي على سيارة ومعه عائلة.

وتابع: قالت الوالدة خلينا نرقد، قلت لها لا عقب العرس نمشي لأني عندي ارتباط في اليوم التالي، وقلت لأمي ارقدي، والبنات اللي معي صغار ارقدوا.

وأضاف: طلع النهار والشمس في وجهي وغطني النوم وما قدرت وكنت أمشي على 170 كيلو متر، وأنا أعتبر هذا أكبر خطأ في حياتي لأن معي أغلى روح أمي.