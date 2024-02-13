تراند اليوم : "انقلب الموتر 4 قلبات والوالدة اطلعت مع الدريشة" .. شاهد: محمد الدريم يروي تفاصيل الحادث الذي تعرض له أثناء عودته من عرس بوادي الدواسر

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٢٠٢٤٠٢١٢_٢٣٤١٢٧-COLLAGE
صحيفة الخليج 365: روى الإعلامي ومشهور التواصل الاجتماعي محمد الدريم قصة الحادث الذي تعرض له أثناء عودته من وادي الدواسر برفقة عائلته.
وقال الدريم: هذا حادث مروري كنت معزوم في وادي الدواسر قبل كم سنة، وكان معي والدتي ومعنا بنات صغار، كنا راجعين الساعة 4 الفجر، وكان قدامي أخي على سيارة ومعه عائلة.
وتابع: قالت الوالدة خلينا نرقد، قلت لها لا عقب العرس نمشي لأني عندي ارتباط في اليوم التالي، وقلت لأمي ارقدي، والبنات اللي معي صغار ارقدوا.
وأضاف: طلع النهار والشمس في وجهي وغطني النوم وما قدرت وكنت أمشي على 170 كيلو متر، وأنا أعتبر هذا أكبر خطأ في حياتي لأن معي أغلى روح أمي.
وأردف: ما وعيت إلا والموتر بين جزيرتين اللي بين الطريق السريع أسمع ضرب الحجر في الموتر وأسمع أمي تقول اسحب فرامل ، انقلب الموتر تقريبا 4 قلبات وطارت أمي من الدريشة وكان في موتروجاي توفي 2 منهم، واللي معي سلموا والوالدة دخلت عناية مركزة 3 شهور، وأنا أسمع أمي تقول محمد شوفوا محمد وما أقدر أقوم لأن كان عندنا كسور، وبعدين أخلونا من الرياض، أمي كانت في الشميسي وأنا في الحرس الوطني.