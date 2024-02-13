تراند اليوم : أنا راضي وأبوها راضي مالك أنت ياقاضي.. بالفيديو: أول تعليق من الفنان المصري محمود عامر وزوجته الشابة على منتقدي زواجهما

صحيفة الخليج 365: رد الفنان المصري محمود عامر البالغ من العمر 69 عاما، وزوجته الشابة على منتقدي زواجهما بسبب فارق السن بينهما.

أنا راضي وأبوها راضي

وقال خلال مقطع فيديو باللهجة العامية المصرية: " أبوها راضي وأنا راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي، سني كبر، دا مش عيب، لما يبقى واحد زيي يعيش لوحده في الحياة دا شيء صعب جدا".

وتابع:"في مثل مصري بيقول ما عزوبية إلا بعد الزواج، يعني تقعد فترة كبيرة مرتبط بأسرة ونتيجة أي ظروف تنفصل، وتلاقي نفسك برا الأسرة، مش هتموت مش هتيأس". وأردف:" إحنا معملناش حاجة غلط ولا شيء يغضب حد، ولا يغضب ربنا ورسوله، إحنا تزوجنا عن اقتناع".

العمر مجرد رقم وأضاف:" العمر مجرد رقم في البطاقة، هل في حد من المعترضين سأل أنا وزوجتي بينا توافق فكري وعقلي واهتمامات وميول مشتركة، وأنا لو قعدت أرد على الناس مش هخلص".

كل واحد يخليه في حاله

وحول طلاقة من زوجته السابقة قال:" هي أم ولادي وبينا كل احترام وتقدير، وهذا نصيبنا، وأتمنى كل واحد يخليه في حاله".

وواصل :" ليه الناس مش هاجمت حسين فهمي وعمرو دياب، ليه الناس تستكتر زوجتي رشا علي، هي الطبطبة علي في سني دا".

حديث الزوجة وأضافت زوجة الفنان :" محمود شخص محترم وحنين، وأنا بحب أولاده وأسرته، وإن شاء الله نبقى على تواصل الفترة الجاية، وربنا يديم محمود نعمة في حياتي".

والجدير بالذكر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لحفل زفاف الفنان وزوجته الشابة، ما أثار حالة من الجدل بسبب فارق العمر بينهما.