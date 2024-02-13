منصة لتحسين المشهد الحضري في المدن

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي الأول للمدن الذكية بالمملكة، الذي بدأت أعماله اليوم بتنظيم من «سدايا» في مقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار «حياة أجود».
وتهدف المنصة إلى رصد مظاهر التشوه البصري من خلال كاميرات تجوب الطرق، حيث يتم تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد بيانات التشوه البصري، ما يُسهم في دعم أعمال التخطيط ورفع جودة الحياة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي تدشين المنصة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تتبناها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للحد من مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة، وتسخير الحلول التقنية المبتكرة لمدن أكثر تنمية واستدامة.
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