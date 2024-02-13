تراند اليوم : بالفيديو..طلال آل الشيخ: في أشياء لجنة الاحتراف ماتقدر عليها.. وشفنا حركات غير أخلاقية من بعض اللاعبين ومحد يقدر يعاقبهم

صحيفة الخليج 365: قال الناقد الرياضي طلال آل الشيخ: " كل التقدير للجنة الاحتراف، ولكن في أشياء لجنة الاحتراف ماتقدر عليها".

وأضاف خلال لقاء له مع برنامج "رياضة سكوب" :"شفنا حركات غير أخلاقية من بعض اللاعبين ومحد يقدر يعاقبهم".