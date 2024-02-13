اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو..طلال آل الشيخ: في أشياء لجنة الاحتراف ماتقدر عليها.. وشفنا حركات غير أخلاقية من بعض اللاعبين ومحد يقدر يعاقبهم

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: قال الناقد الرياضي طلال آل الشيخ: " كل التقدير للجنة الاحتراف، ولكن في أشياء لجنة الاحتراف ماتقدر عليها".

وأضاف خلال لقاء له مع برنامج " سكوب" :"شفنا حركات غير أخلاقية من بعض اللاعبين ومحد يقدر يعاقبهم".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا