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تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من "وليد الفراج" على قرار معاقبة 6 لاعبين مستبعدين من المنتخب

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صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي وليد الفراج ، خلال حلقة من برنامجه " أكشن مع وليد" ، على إصدار لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات ضد 6 من اللاعبين .

وقال الفراج موجها حديثه للاعبين : من وين جت الجرأة تعالوا نشوف أعمارهم ، كابتن سلمان الفرج " 34 سنه " يعني خلاص اتمناله ختام بصفحة أكثر بياضا ، ولازم ترجع تناقش مع نفسك أن تطلع بصورة جميلة .

وتابع: علي هزازي عمرك " 29 سنه" مثل سلطان الغنام يعني قدامك 4 سنوات وإن كثرت أختم حياتك بشكل جيد.

واستكمل: لواف العقيدي وخالد الغنام ومحمد مران عمرك 23 سنه و 22 سنه وقاعد تتكلم بالطريقة هاذي ، أنت لازلت لاعب صغير في بداية حياتك قدامك مشوار طويل وتقدم خدمات للبلد ، ومباريات لنادي وتشارك في دوري أبطال آسيا ، وبعد ما يصير عندك موروث تاريخي كبير برضو ما يشفعلك تقول إيه أو لا .

واستطرد: ما نطالب اللاعبين يكونوا تحت سطوة ولكن إلا المنتخب .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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