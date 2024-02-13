تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف صفات الشخص الذي يرتدي غترة بيضاء طوال السنة.. ويوضح الفرق بينها وبين الشماغ الأبيض

صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى عن صفات الشخص الذي يرتدي غترة بيضاء طوال السنة.

وقال خلال مقطع فيديو:"اللي يلبس دائما غترة بيضاء طوال السنة، هذا رجل يجب التعامل معه بحساسية، لأنه حساس جدا وعطوف وقلبه كبير وكريم، وإذا غضب سرعان ما يتراجع".

وأضاف:"الشماغ الأبيض، الناس تحبه لأنها تقدر ترسم فيه، والغترة البيضاء صعب الترسيم فيها، وقد تتأثر بالتعرق، وبالتالي الرطوبة تؤثر على الغترة البيضاء الشفافة أما الشماغ لا، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الخيوط القطنية التي تمتص الرطوبة، وتكون أريحة الشماغ الأبيض أكثر من الغترة البيضاء".

وأضاف:" هناك شماغ أرضيته لاتية أو سكري، يلبس في الشتاء وقد يلبس في الربيع والخريف".