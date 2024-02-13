نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أعمال ردم وتحصين 202 بئر مكشوفة خلال العام 2023، ضمن جهود المحافظة على المياه الجوفية من التلوث، والحد من خطورة الآبار المكشوفة.

وأوضح فرع الوزارة، أن الجولات الميدانية التي نُفّذت بمشاركة الجهات ذات العلاقة؛ تهدف إلى المحافظة على المياه ومصادرها، ومنع استنزافها، وضبط مخالفي نظام المياه، إضافة إلى ضبط صهاريج مخالفة لا تتوافق مع المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية.

وأضاف أنه تم إصدار أكثر من 171 ترخيصاً لحفر وتنظيف وتعميق الآبار؛ بهدف زيادة الموارد المائية وتنوع مصادر المياه الجوفية وتنميتها، إضافة إلى إصدار 26 ترخيصاً لصهاريج نقل المياه غير الصالحة للشرب، داعياً إلى الإبلاغ عن الآبار المكشوفة عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية الموحدة للمنظومة «نما»، أو عبر الهاتف الموحد 939.