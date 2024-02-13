شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف طريقة تحديد مجريات المناخ لـ ملبسنا ومأكلنا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، أن مجريات المنخ تؤثر على طريقة مأكل وملبس ومسكن الإنسان بشكل عام .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : “نحن نعيش على المناخ ، حيث لا نأكل ولا نلبس ولا نسكن إلا على مجريات المناخ حولنا” .

وتابع : “أن مساكن الأهل كانت مرتبطة بتحركات الرياح ومواقع الشمس ، وأغلب الأطعمة الصيفية للتبريد مثل البطيخ والحليب” .

كما لفت إلى أن الأطعمة الشتوية مبنية على التمر والدقيق والسمن ، للحفاظ على درجة حرارة الإنسان .