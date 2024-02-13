شكرا لمتابعة خبر عن زارا البلوشي تنهار على الهواء بسبب فيديو سابق عن والدتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انهمرت دموع الفنانة العمانية زارا البلوشي بعد عرض مقطع الفيديو الذي كانت تشكو فيه من والدتها إثر أزمة عائلية بينهما.

وتحدثت البلوشي خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي هشام الهويش عن ندمها الشديد بشأن هذا الفيديو الذي زعلت بعده والدتها.

وأوضحت البلوشي أن والدتها تأثرت من هذا الفيديو، مشيرة إلى أنها لم تكن تقصد ذلك، ليتفاعل الحضور معها في محاولة منهم لتهدئتها.

وكانت البلوشي قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على “سناب شات” تحدثت فيه عن أزماتها العائلية، وكشفت فيه أنها فوجئت بأن طليقها الثاني يرغب في العودة إليها رغم انفصالهما منذ عام، وأن والدتها تضغط عليها للعودة إليه.