تراند اليوم : بالفيديو.. إبراهيم عيسى‬⁩ يفتح النار ⁧‫ على حماس‬⁩: هو أنتوا كنتوا دافعتوا عن غزة علشان تدافعوا عن رفح!

صحيفة الخليج 365: فتح الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، النار على حركة حماس بعد تهديد إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في رفح.

وقال عيسى خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة": هو أنتوا كنتوا دافعتوا عن غزة علشان تدافعوا عن رفح، مضيفا: أي شجاعة في إنك تقول تدافع عن رفح هو أنت كنت أنقذت فلسطيني واحد من النزوح من شمال غزة لجنوبها.

وأكمل: قيادات حماس مصممين أنهم انتصروا، لافتا: حماس عاوزة إسرائيل تدخل غزة علشان كذا عملت أنفاق.

وزاد: حماس انتصرت في أنها أدخلت المنطقة كلها في حرب وصراع، مبينا: غزة لابد أن تحكمها حماس بعد انتهاء الحرب لأنهم جلبوا لها الخراب وورينا هتنقذوا الشعب الفلسطيني إزاي وترجعوا له بيوته وهتوفروا له أكل وفلوس إزاي.