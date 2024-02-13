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تراند اليوم : بالفيديو.. إبراهيم عيسى‬⁩ يفتح النار ⁧‫ على حماس‬⁩: هو أنتوا كنتوا دافعتوا عن غزة علشان تدافعوا عن رفح!

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صحيفة الخليج 365: فتح الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، النار على حركة حماس بعد تهديد إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في رفح.

وقال عيسى خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة": هو أنتوا كنتوا دافعتوا عن غزة علشان تدافعوا عن رفح، مضيفا: أي شجاعة في إنك تقول تدافع عن رفح هو أنت كنت أنقذت فلسطيني واحد من النزوح من شمال غزة لجنوبها.

وأكمل: قيادات حماس مصممين أنهم انتصروا، لافتا: حماس عاوزة إسرائيل تدخل غزة علشان كذا عملت أنفاق.

وزاد: حماس انتصرت في أنها أدخلت المنطقة كلها في حرب وصراع، مبينا: غزة لابد أن تحكمها حماس بعد انتهاء الحرب لأنهم جلبوا لها الخراب وورينا هتنقذوا الشعب الفلسطيني إزاي وترجعوا له بيوته وهتوفروا له أكل وفلوس إزاي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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